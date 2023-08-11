اليوم السابع
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ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر بالإسكندرية مع رفع الراية الحمراء غربا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 02:08 م
ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر بالإسكندرية مع رفع الراية الحمراء غربا شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن حالة البحر ما زالت غير مستقرة اليوم، حيث تم رفع الراية الخضراء على بعض شواطئ القطاع الشرقى والصفراء والحمراء على البعض الآخر، تبعا لحالة البحر فى كل شاطئ، خاصة فى الشواطئ التى لا يوجد بها حواجز أمواج، فيما تم الراية الحمراء على كل شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج، حيث تتأثر شواطئ العجمى بارتفاع الأمواج وأبرزها شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبوتلات.
 
وجاءت نسبة الأشغال على الشواطئ اليوم نحو 90% بسبب توافد رحلات اليوم الواحد .
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

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