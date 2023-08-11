ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية، عن بيان الوكالة، القول إنها قدمت دعمًا ماليًا يبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي وهو جزء من التزام قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لزيادة التعاون في تطوير التعليم بين البلدين.



وقال رئيس العلاقات القانونية والمؤسسية في الوكالة الإندونيسية أزهر بصير، إن الدعم المالي سيقدم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تجديد مبنيين سكنيين، والثانية تغطي ستة عشر فصلاً دراسياً.



ويعد هذا التعاون أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة، وهو ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.



بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الإنمائي هو مظهر من مظاهر العلاقات الثنائية والصداقة الوثيقة بين إندونيسيا وفيجي منذ إنشاء السفارة الإندونيسية في سوفا في عام 2002.