إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمدينة ههيا بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كل من: هبة ال ع، 45 سنة، ربة منزل مقيمة بمركز ههيا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد إ إ، 34 سنة، مقيم بمركز ههيا، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وروحية ع أ، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز ههيا، مصابة بكدمة بالظهر، وكريم أ ح، 17 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، والسيد ر ال، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الولية إصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.