إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بمدينة ههيا بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ههيا المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كل من: هبة ال ع، 45 سنة، ربة منزل مقيمة بمركز ههيا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد إ إ، 34 سنة، مقيم بمركز ههيا، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وروحية ع أ، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز ههيا، مصابة بكدمة بالظهر، وكريم أ ح، 17 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، والسيد ر ال، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهم.
وتبين من التحريات الولية إصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بناحية شارع السوق القديم بمركز ههيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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