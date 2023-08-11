إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

أصيب شخصين فى حادث تصادم دراجه بخارية " موتوسيكل" وسيارة بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية ، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجه بخارية "موتوسكل" وسيارة في مدينة المطرية، اسفر عن إصابة شخصين.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، اسفر الحادث عن اصابة كل من عادل ابراهيم الدسوقي شلبى 27 عاما، عامل بمنطقة الاستثمار، وحسن معاطى مدبولي 33 عاما، عامل بالاستثمار

تم نقل المصابين لمستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.