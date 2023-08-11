اليوم السابع
Ads
السبت، 12 أغسطس 2023 12:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى الدقهلية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:59 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى الدقهلية حادث تصادم
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين فى حادث تصادم دراجه بخارية " موتوسيكل" وسيارة بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم .
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجه بخارية "موتوسكل" وسيارة في مدينة المطرية، اسفر عن إصابة شخصين.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، اسفر الحادث عن اصابة كل من عادل ابراهيم الدسوقي شلبى  27 عاما، عامل بمنطقة الاستثمار، وحسن معاطى مدبولي 33 عاما، عامل بالاستثمار
 
 
تم نقل المصابين لمستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 

مصابين

اصابه شخصين

حادث تصادم

سيارة

موتوسكل

المطريه

مركز شرطة المطرية

حوادث

حوادث الدقهلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة