أعراض رئيسية لسرطان الرأس والعنق يجب أن تكون على دراية بها

كتبت فاطمة خليل

الأنواع الشائعة والنادرة لسرطان الرأس والرقبة أكثر أنواع سرطانات الرأس والعنق شيوعًا هو سرطان الفم. يمثل حوالي 90% من جميع سرطانات الرأس والرقبة غالبًا ما تصيب الأنواع النادرة من هذا السرطان الغدد اللعابية ويتم إدارتها بشكل مختلف قليلاً. سرطان الرأس والعنق هو السرطان الذي يمكن أن يكون داخل الفم أو الرقبة أو الحلق أو الوجه، ويمكن أن يشمل أيضًا الفك واللسان والحنجرة والغدد اللعابية والأنف والجيوب الأنفية، وسرطان الرأس والرقبة هو اسم لمجموعة من السرطانات التي يمكن أن تؤثر على أكثر من 30 منطقة في الرأس والرقبة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.أكثر أنواع سرطانات الرأس والعنق شيوعًا هو سرطان الفم. يمثل حوالي 90% من جميع سرطانات الرأس والرقبة غالبًا ما تصيب الأنواع النادرة من هذا السرطان الغدد اللعابية ويتم إدارتها بشكل مختلف قليلاً.

على الرغم من وجود العديد من المناطق في الرأس والرقبة التي يمكن أن تؤثر عليها ، فإن هذا النوع من السرطان ليس معروفًا مثل أشكال السرطان الأخرى. لذلك ، يمكن غالبًا استبعاد أعراض هذا السرطان أو الخلط بينها وبين الحالات الصحية الأخرى الأقل خطورة. فيما يلي بعض العلامات والأعراض الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها. أعراض سرطان الرأس والعنق الأعراض الكلاسيكية هي ألم جديد أو كتلة داخل الفم أو الرقبة كانت موجودة منذ عدد من الأسابيع. يمكن أيضًا تجربة خدر أو ارتخاء الأسنان في منطقة معينة. يمكن أن يكون هناك أيضًا بقع بيضاء أو قرح في الفم. قد يواجه المريض صعوبة في البلع أو تغيرات في صوته. عوامل الخطر عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الرأس والرقبة هي التدخين ومضغ التبغ. يمكن أن يؤدي تجنبها إلى تقليل خطر الإصابة بهذا السرطان. كيفية فحص نفسك لسرطان الرأس والرقبة من المهم أن تكون على اطلاع على القرح أو البقع البيضاء في فمك ، خاصة إذا كانت موجودة منذ أكثر من أسبوع. ليست كل القرحة ناتجة عن السرطان ، لذلك لا تفزع ، ولكن من الأفضل أن ترى طبيبك من أجل التشخيص والعلاج المناسبين ، مهما كان السبب. ضع في اعتبارك أيضًا وجود أي كتل في الرقبة أو صعوبة مفاجئة في البلع أو تغيرات في صوتك.