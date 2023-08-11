أجمل الكائنات البحرية.. 8 معلومات اعرفها عن "قنديل البحر"

كتبت منال العيسوى

عشاق رحلات الغوص يعرفونه عن ظهر قلب، لأنه رفيق أغلب الرحلات، والغواصين يعرفون سماته، وطرق مداعبته وهجومة أيضا، وكيف يتكاثر، انه قنديل البحر هذا الحيوان البحرى الذى ينتمي لأحد فصائل الرخويات، ويصنف أيضا تحت شعبة اللاسعات.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز8 معلومات عن اجمل الكائنات البحرية وهو قنديل البحر، الذى يبهرك بشكلة الذى يأخذ شكل قرص لونه شفاف، ذو قوام هلامى ويمتلك عدد من الأطراف طويلة ورفيعة تسمى لوامس، وليس له رأس.

1- قنديل البحر ليس له جهاز هضمي طبيعي أو معدة.

2- نسبة الماء المتواجده داخله عالية جدا بنسبة تصل الى95% من وزنه الكلي.

3- تشكل اطرافة الطويلة مجسات حسية تساعده على التحرك في الماء من خلال انقباض جسمه وفرده، وبمساعدة حركة التيار المائي المستمرة يكون لديه قدرة كبير للتحرك لمسافات بعيدة جدا.

4- قنديل البحر هو من أقدم الحيوانات المائية ويعود عمره لأكثر من 500 مليون سنة، ويعتقد البعض أنه يزيد عن 700 مليون سنة، مما يجعله ضمن قائمة الكائنات المائية والحيوانية الأقدم.

5- قناديل البحر أنواع بعضها يحب ان يكون في أعماق البحار والبعض الاخر يستقر على بعد امتار من الشاطئ، وأخرى تعيش تقريبا على 3000 متر، ويظهر كثيرا في الصيف.

6- يتغذى قنديل البحر على كل ما يقابله من بيوض ويرقات الأسماك أو الكائنات البحرية الأخرى، أوالهائمات والعوالق البحرية الحيوانية، ويعتبر هو نفسه غذاء لكثير من الكائنات الأخرى، منها السلاحف البحرية والأسماك.

7- قنديل البحر يعتبر من أكثر انواع الحيوانات المائية سمية، حيث يمكنها إفراز السم بشكل سريع جدا ويمكنه القضاءعلى حياة الإنسان خلال عدة دقائق بسيطة.

8- تتم عملية تكاثر قنديل البحر في البحر بالبدء بوضع البيض، وغالبا تكون بيضه ثم بعد ذلك يبدأ في السباحة في الماء، وظل كذلك حتى يصل في النهاية إلى موقع ثابت يمكنه أن يساعده على إتمام عمليات الالتصاق . كما ينمو هذا البيض كثيرا حتى يصل إلى أن يصير في النهاية بوليب، وتستمنر عملية النمو حتى يفقس في جماعات.