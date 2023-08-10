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يوفر الوقت والجهد.. محور 30 يونيو فى بورسعيد يربط بين 4 أقاليم تنموية

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:00 ص
يوفر الوقت والجهد.. محور 30 يونيو فى بورسعيد يربط بين 4 أقاليم تنموية محور 30 يونيو
بورسعيد – محمد عزام

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طفرة غير مسبوقة شهدتها منظومة الطرق والكبارى والأنفاق فى مصر، خاصة فى محافظة بورسعيد، التى شهدت تطوراً غير مسبوق فى مجالات عديدة، فجرى إنشاء محاور عديدة أهمها محور 30 يونيو .

ولمحور 30 يونيو فوائد عديدة تجعله موفراً للوقت والجهد بشكل ملموس وواضح وتجلى ذلك فى الآتى..

  1. يربط محور 30 يونيو 4 أقاليم تنموية هى "قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر".
  2. يمتد جنوباً حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة "الإسماعيلية الصحراوى".
  3. الطريق يختصر 30 دقيقة من بورسعيد إلى القاهرة والعكس .
طريق محور 30 يونيو-01
طريق محور 30 يونيو

 

محور 30 يونيو في بورسعيد-01
محور 30 يونيو في بورسعيد

 

محور 30 يونيو-01
محور 30 يونيو

 

 

 

 


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