يوفر الوقت والجهد.. محور 30 يونيو فى بورسعيد يربط بين 4 أقاليم تنموية

بورسعيد – محمد عزام

طفرة غير مسبوقة شهدتها منظومة الطرق والكبارى والأنفاق فى مصر، خاصة فى محافظة بورسعيد، التى شهدت تطوراً غير مسبوق فى مجالات عديدة، فجرى إنشاء محاور عديدة أهمها محور 30 يونيو .

ولمحور 30 يونيو فوائد عديدة تجعله موفراً للوقت والجهد بشكل ملموس وواضح وتجلى ذلك فى الآتى..

يربط محور 30 يونيو 4 أقاليم تنموية هى "قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر". يمتد جنوباً حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة "الإسماعيلية الصحراوى". الطريق يختصر 30 دقيقة من بورسعيد إلى القاهرة والعكس .



طريق محور 30 يونيو



محور 30 يونيو في بورسعيد