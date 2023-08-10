وكيل صحة الدقهلية يحذر المنشآت الطبية المخالفة باتخاذ إجراءات قانونية

الدقهلية شريف الديب

حذر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، والتأكيد على تطبيق معايير الجودة بجميع المنشآت الطبية، وأشار إلى أنه وجه إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية بتنفيذ حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

ومن جانبه أشار الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 128 منشأة ، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و 31 مستشفي وعيادة تخصصية، و 28 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشأت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 7شكاوى

وأشار الدكتور فؤاد، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.