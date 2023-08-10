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وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا بتعيينات مجالس الغرف التجارية لدورة 2023-2027

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:14 م
وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا بتعيينات مجالس الغرف التجارية لدورة 2023-2027 المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

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أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية للدورة 2023- 2027، ودعا الوزير لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس.

 

كما أصدر الوزير قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023، كما يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

 

وفيما يلى بيان بأسماء المعينين فى مجالس الغرف التجارية..


مجالس إدارة الغرف التجارية

تعيينات الغرف التجارية

اتحاد الغرف التجارية

وزير الصناعة




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