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وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن مبادرة السيارات

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:03 م
وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن مبادرة السيارات السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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نشرت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينه عبر صفحتها الشخصية، بشأن مبادرة سيارات المصريين فى الخارج.
 
وقالت وزيرة الهجرة: عندى أخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات وهى: 
 
1- كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.
 
2- الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون. 
 
 
 
 

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