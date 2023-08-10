اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 12:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:34 ص
هل يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم وطلاب الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الاطلاع على كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه من حق الطالب كتابة ما يرى من ملاحظات داخل كراسة الإجابة.
 
فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه يتم فحص ملاحظات الطالب التى يقوم بتدوينها، موضحة أنه لا يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة من أول وجديد، ولكن تتم مراجعة الملاحظات فقط.
 
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:
 
- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.
 
- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد.
 
- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.
 
- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.
 
- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.
 
- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا .
 
- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.
 
- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.
 
۔ على كل طالب احضار قلم جاف ازرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.
 
- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع .
 
 

التربية والتعليم

فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تثمن جهود النشاط الرياضى بالمدرسة الفكرية بالهرم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:24 م

وزير التربية والتعليم: لم يحصل أى طالب فى الثانوية العامة 2023 على مجموع 100%.. ويكشف: 78.8% نسبة النجاح و42 ألفا و348 طالبا رسبوا بالامتحانات.. شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة والتظلمات تبدأ الخميس المقبل

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:32 م

وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل.. ومجموع لا يقل عن 210 درجات للحاصلين على الشهادة الإعدادية أبرز الشروط.. والمميزات تشمل تدريبات عملية وشخصية وتخصصية

السبت، 22 يوليو 2023 07:00 ص

إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجى مع خبراء وزارة التربية والتعليم

الخميس، 13 يوليو 2023 01:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة