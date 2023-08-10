هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.3% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 17710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21499 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 7413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5278 نقطة.