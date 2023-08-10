نيويورك تايمز: ثلاثية الحرب والطقس والتجارة تهدد باضطراب جديد لأسعار الغذاء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى الوقت الذى بدأ فيه تضخم أسعار الغذاء يهدأ فى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن المحللين يحذرون من عهد جديد من التقلبات فى أسعار الغذاء العالمية، والذى يبشر به سلسلة من التهديدات تأتى فى آن واحد وبطرق غير مسبوقة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مزيجا من الكوارث تشمل الطقس الشديد واستهداف روسيا لإمدادات الحبوب فى أوكرانيا وتنامى استعداد بعض الدول لإقامة حواجز حمائية لتجارة الغذاء، قد جعل إمدادات الطعام أكثر ضعفا وأقل جاهزية لامتصاص أي اضطراب، بحسب ما يقول المحللون.

وقال دينس فوزنسنسكى، محلل السلع فى سيدنى باستراليا، إن هذا هو الأمر العادى الجديد، مزيد من التقلب وعدم القدرة على التنبؤ، سواء فى أسعار السلع أو أسعار الغذاء.

وحتى بدون اضطرابات كبرى، يمكن أن تكون أسعار الغذاء متفاوتة، وتؤثر عدة عوامل فى سعر رغيف الخبز.

فى الشهر الماضى، انسحب روسيا فى اتفاق حبوب الحبوب الذى سمح بخروج الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة فى يوليو، بعد أشهر من التراجع، وذلك بسبب ارتفاع فى أسعار زيوت الخضروات، مدفوعا جزئيا بالقلق منن النقص فى بذور عباد الشمس الأوكرانى.

كما أن الجفاف فى الهند واندونيسيا ودول آسيوية أخرى مصدرة للغذاء قد أدى إلى حصاد أقل. وفى ظل غضب المستهلكين من الأسعار المرتفعة، قامت الحكومات بحظر تصدير أغذية هامة، مما تسبب فى مزيد من الاضطرابات. ومنذ أواخر يونيو الماضى، ارتفع سعر مؤشر آسيوى للأرز بنسبة 25%، وفقا لرابطة مصدرى الأرز فى تايلاند.

ومن العوامل الأخرى التي تضغط على الأسعار داخل المتاجر، ارتفاع تكلفة العمالة مع محاولة العمال التماشى مع التضخم. كما أن منتجى الغذاء يجدون أنه فى بيئة من الأسعار المرتفعة، يمكنهم الرفع بشكل أمكبر لتحقيق مزيد من الأرباح.