نيويورك تايمز: اتفاق بين واشنطن وطهران على إطلاق سراح أمريكيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح أميركيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانى.
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح أميركيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانى.
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