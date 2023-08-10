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نيويورك تايمز: اتفاق بين واشنطن وطهران على إطلاق سراح أمريكيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال

الخميس، 10 أغسطس 2023 07:39 م
نيويورك تايمز: اتفاق بين واشنطن وطهران على إطلاق سراح أمريكيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال بلينكين
وكالات

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح أميركيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانى. 


بلينكين

أمريكا

إيران

طهران



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