ننشر مواقيت الصلاة الخميس 10/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:07
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:15 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:38
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:37
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:28 م
وقت صلاة العشاء 8:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:49
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