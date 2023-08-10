نصائح للتوقف عن التفكير الزائد.. منها التأمل

كتب – حسام الشقويرى

يتسبب الإفراط فى التفكير فى خفض الروح المعنوية ويخلق حلقة مفرغة من الأفكار السلبية، حيث يثير المشاعر السلبية مثل الشك الذاتى ويجعلك تشكك فى قراراتك وحكمك وعلاقاتك، كما أن التفكير فى شىء لفترة طويلة يعيقك، ويؤدى إلى تحريف مهارات اتخاذ القرار لديك، ما يؤثر على صحتك العقلية، ولذلك يجب اتباع بعض النصائح لوقف التفكير الزائد وفقا لما نشره موقع healthifyme.

نصائح لوقف التفكير الزائد

1 - ابحث عن مصدر إلهاء

وجود الكثير من وقت الفراغ يدفعك للتفكير الزائد، قم بإلهاء نفسك بالهوايات أو الأسباب التى تثير شغفك.

لا تنظر إليها على أنها وسيلة للهروب من القضايا الحقيقية، اترك مساحة كافية فى عقلك لعمليات التفكير الضرورية فقط.

2 - تأمل

التأمل هو أحد أفضل الطرق لتهدئة العقل الفوضوى ركز على تنفسك، ما سيساعد على إرخاء جسدك، يمكن أن يساعدك تنظيم التنفس على التركيز وتثبيت نفسك، بمجرد أن يتحرر العقل من الأفكار غير الضرورية، يتوقف الإفراط فى التفكير بشكل كبير.

3 - اقبل واترك الماضى

لا يمكن التراجع عن أخطاء وقرارات الماضى، من المفيد أن تتقبل أنه لا توجد طريقة للعودة، واقبل قصتك على حقيقتها واتركها عند هذا الحد، لا تدع الخوف من ماضيك يتحكم في قرارات مستقبلك.

4 - تغيير سرد قصتك

هذا يعنى أنك تتحكم فى كيفية رؤيتك لنفسك، تخلص من العقلية السلبية التى تحبطك أو تقوض قدرتك، اخبر نفسك أن جميع اختياراتك كانت اختياراتك وأنك تتحمل المسئولية الكاملة عنها، لا تحاول العودة بالزمن إلى الوراء وقضاء بعض الوقت فى التفكير.

في البداية قد يبدو من الصعب إعادة التفكير في أفكارك. مع الممارسة المنتظمة والوعي ، ستصبح أكثر حضوراً.

5 - الاحتفاظ بمجلة

اكتب قطار أفكارك فى مجلة، وقم بتدوين أى حلول تطرأ على ذهنك، وأعد النظر فى المجلة عندما تسأل نفسك، ويمكن أن يساعدك فى تحديد ما إذا كنت تفكر أكثر من اللازم، ستساعد قراءة إجاباتك المكتوبة على تهدئة قلقك.