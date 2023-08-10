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نصائح المرور لتجنب حوادث الطرق الناتجة عن نوم السائق أبرزها فتح النوافذ

الخميس، 10 أغسطس 2023 06:00 ص
نصائح المرور لتجنب حوادث الطرق الناتجة عن نوم السائق أبرزها فتح النوافذ حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من المحاذير للوقاية من حوادث الطرق الناتجة عن نوم السائق، وتناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم، ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى:
 
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
 
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
 
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
 
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
 
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
 
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
 
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.

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