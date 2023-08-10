مكتبة القاهرة بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق "صوت العرب".. صور

كتبت – منى فهمى

نظمت الشعبة العامة للإذاعيين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب احتفالية بمناسبة مرور سبعون عاما على ميلاد إذاعة صوت العرب، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك مساء الأربعاء، حضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، التابع لجامعة الدول العربية، وياسر مصطفى، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، والإذاعية منال هيكل، رئيسة شبكة صوت العرب، والإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والإذاعية صفية الأهدى، والإذاعى أحمد البوهي، والشاعر سمير صفوت، والدكتورة عائشة العولقى مستشارة فى سفارة اليمن بالقاهرة، والعديد من المؤثرين فى إذاعة صوت العرب العريقة.

بدأ الحفل بفيلم تسجيلى بعنوان (صوت العرب فكرة)، عن إنشاء إذاعة صوت العرب التى أطلقها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1953 لتكون صوت للنضال العربى، ولتوعية الشعوب العربية بحقوقها.

وقال الإذاعى شريف عبدالوهاب، رئيس الشعبة العامة للاذاعيين العرب، أتقدم بخالص الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة لكون هذه الاحتفالية تحت رعايتها، وتحيا صوت العرب، إذاعة كل العرب.

وأوضحت الإذاعية نادية حلمى، رئيس شبكة الإقليميات بالإذاعة الأسبق، ومدير عام المنوعات بالإذاعة الأسبق، لعبت إذاعة صوت العرب دورا بارزا فى الكفاح ضد الاستعمار، دورها كان سياسيا خطيرا نضاليا، من خلال تقديم الإعلام الواعى للعرب.

وأشار الإذاعى محمد مرعى، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، ونائب رئيس الإذاعة الأسبق، إلى أن رسالة صوت العرب عظيمة، نشكر صوت العرب على ما قدمته وعلى العطاء المستمر، كانت الساعة السادسة مساء السبت 4 يوليو 1953، حين بدأ إرسال صوت العرب كبرنامج إذاعى لمدة ثمانية وعشرين دقيقة يوميا قبل أن يتحول إلى إذاعة مستقلة، أصبحت أشهر الوسائل الإعلامية فى المنطقة العربية وأكثرها تأثيرا فى القضايا العربية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضى، حيث بدأ الإرسال يوم 4 يوليو، والثورة كانت يوم 23 يوليو، بالتالى لعبت إذاعة صوت العرب دورا هاما وبارزا فى إذاعة أخبار الثورة العظيمة.

أضاف الإذاعى محمد مرعى، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، ونائب رئيس الإذاعة الأسبق، أن إذاعة صوت العرب ولدت من رحم ثورة 23 يوليو لتبقى، وأرسلت مصر بعثات من صوت العرب لتقديم الخبرة للإذاعة اليمنية أيام الاستعمار، وفى عام 1964 وصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اليمن، وكان معه محمد حسنين هيكل وجلال معوض وحسني الحديدي، وألقى الزعيم الراحل عبدالناصر خطابا تاريخيا في مدينة تعز، قال فيه إن على الاستعمار أن يرحل من جنوب اليمن، ومنذ ذلك التاريخ بدأت جمهورية مصر العربية بقيادة عبدالناصر في تقديم العون للثوار في الجنوب ضد الاستعمار، وحرص الزعيم الراحل عبدالناصر أن يذيع مذيع مصري تفاصيل الكلمة في نفس اليوم في مصر، وفى اليوم التالى نقلت طيارة عسكرية التسجيل لإذاعة هذا الخطاب الرئاسي المهم على المصريين.

وتم تكريم اسم الإعلامى كامل البيطار، من خلال نجله المخرج هيثم البيطار، الذى أكد تواجده بإذاعة صوت العرب مع والده منذ أن كان عمره 5 سنوات، وقال سعدت بالتواجد مع إذاعيين كبار مثل الإعلامى الكبير وجدي الحكيم، تليفون البيت عمره ما كان بيسكت كان يتصل المطرب محمد عبدالوهاب بوالدى ويطلب إذاعة أغانيه الجديدة، وبليغ حمدى ووردة، عشت مع كبار المذيعين وأعلم جيدا مدى حبهم لبلدهم، العاملون فى إذاعة صوت العرب أسرة واحدة، وسعيد جدا بوجودى مع أصدقاء والدى رحمة الله عليه.

وحرص الشاعر سمير صفوت على تلبية الدعوة للمشاركة في الاحتفال بمرور 70 عاما على بدأ بث إذاعة صوت العرب العريقة، وألقى قصيدة بعنوان (صوت العرب من القاهرة) إهداء لإذاعة صوت العرب، حيث تضمنت القصيدة تاريخ ونشأة إذاعة صوت العرب، وذكر أسماء عدد من رموزها، وتضمنت أيضا الدور الوطنى المؤثر لإذاعة صوت العرب فى بث روح القومية العربية وإعلام العرب بحقهم فى الاستقلال، ورصدت كلمات القصيدة مواقف وطنية خالدة للإذاعة الوطنية العريقة.

وقال القس جرجس عوض أشكركم على توجيه الدعوة لحضور الاحتفالية بالإذاعة الغالية على قلوبنا، وأتوجه لكم بخالص التهانى لمرور 70 عاما على بدأ بث الإذاعة العريقة.

وأوضحت وسام الريس، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن الاحتفال بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب مناسبة قومية عظيمة، إذاعة صوت العرب أججت روح الثورة في الشعوب العربية ضد الاستعمار، وجمعت العرب من المحيط إلى الخليج.

وأكد أحمد فتحى المطرب اليمنى قائلا: درست في المعهد العالى للموسيقى العربية، وتخرجت عام 1974، وبدأت في الثمانينات أسجل أعمالى في ماسبيرو، وكنت أهدى الإذاعة المصرية العريقة أعمالى، ونشكر مصر لأنها أنقذت اليمن من الذل، ونشكر الإذاعة المصرية التي تعلمنا منها الكثير، وأتمنى لصوت العرب مزيد من الازدهار والتقدم.

وتم تكريم العديد من المذيعين والمذيعات والقيادات المؤثرة في تاريخ صوت العرب في نهاية الحفل، حيث تم تكريم كلا من الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، التابع لجامعة الدول العربية، والإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، والإذاعية صفية الأهدى، والإذاعى أحمد البوهي، والشاعر سمير صفوت، والدكتورة عائشة العولقى مستشارة فى سفارة اليمن بالقاهرة، والإذاعى شريف عبدالوهاب، رئيس الشعبة العامة للاذاعيين العرب، والإذاعية نادية حلمى، رئيس شبكة الإقليميات بالإذاعة الأسبق، ومدير عام المنوعات بالإذاعة الأسبق، والإذاعى محمد مرعى، رئيس شبكة صوت العرب الأسبق، ونائب رئيس الإذاعة الأسبق، وتم تكريم اسم الإعلامى كامل البيطار، من خلال نجله المخرج هيثم البيطار، والقس جرجس عوض، و وسام الريس، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأحمد فتحى المطرب اليمنى.







القس جرجس عوض خلال حفل التكريم



القس جرجس عوض



تكريم اسم الإعلامى كامل البيطار من خلال نجله المخرج هيثم البيطار



تكريم اسم الإعلامى كامل البيطار من خلال نجله المخرج هيثم البيطار

المخرج هيثم البيطار



تكريم الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب



تكريم الشاعر سمير صفوت



تكريم القس جرجس عوض



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم المؤثرين فى إذاعة صوت العرب



تكريم وسام الريس، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية



جانب من حفل التكريم



سمير صفوت والإذاعى شريف عبدالوهاب



سمير صفوت والدكتور إبراهيم أبو ذكرى



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب



مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل بمرور 70 عاما على انطلاق إذاعة صوت العرب