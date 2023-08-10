اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنظم لقاءً شعريًا مع الشاعر علاء خالد الأحد المقبل

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:51 م
مكتبة الإسكندرية تنظم لقاءً شعريًا مع الشاعر علاء خالد الأحد المقبل لقاء شعرى مع الشاعر علاء خالد بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات، لقاء شعريًّا مع الشاعر الكبير علاء خالد حول قصائد مختارة من ديوانه "العدم أيضًا مكان حَنين"، وذلك يوم الأحد 13 أغسطس الساعة 600 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز مؤتمرات، قاعة الوفود.
 
وسوف يتضمن اللقاء قراءة ومناقشة قصائد الشاعر من ديوان "العدم أيضًا مكان حَنين"، وتسليط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في معظم أركان الحياة سواء الاجتماعية والسياسية والعاطفية. 
 
ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.
 
 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الشاعر علاء خالد

الشعر



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