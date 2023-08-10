مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالغربية

لقى طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بجوار قضبان السكة الحديد أمام قرية الدلجمون مركز كفر الزيات

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طالب يدعي" م.ص"18 سنة بعد أن صدمه قطار كفر الزيات _ الشهداء، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة