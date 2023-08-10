مصرع سيدتين وإصابة شاب ومسن فى حادث إنقلاب سيارة بالصحراوى الغربى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام مصنع الأسمنت بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 2 أخرين.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أمام مصنع الأسمنت ووجود متوفين ومصابين وتم نقلهم لمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أمام مصنع اللأسمنت عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ع . ر . أ 50 سنة بإشتباه كسر بالفقرات العنقية، وإصابة أ . ع . أ 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووفاة أ . ع . أ 57 سنة ربة منزل، ووفاة ن . ك . أ . ك 37 سنة تم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة .