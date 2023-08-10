اليوم السابع
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محاكمات عديدة.. هل ستؤثر على دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية 2024 ؟

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:05 م
محاكمات عديدة.. هل ستؤثر على دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية 2024 ؟ دونالد ترامب
وكالات

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ندد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بالإجراءات القضائية التي تستهدفه، مُشيرا إلى أنها تهدّد مصير حملته الانتخابية، ترامب قال أيضا إن المثول أمام المحاكم سيُبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام المقبل، بحسب سكاى نيوز.
 
وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير، وصف ترامب الاتهامات المُوجهة إليه بالملفقة، مشيرا إلى أن من يُوجِّهون إليه الاتهام يَخشون فوزه بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، خاصة بعد تصدُّرِه استطلاعات الرأي بهذا الشأن.
 
فما هي استراتيجية ترامب للتعامل مع هذه القضايا العديدة التي يواجهها؟ وما الذي يعنيه إقراره بتأثير ذلك على حظوظه في الانتخابات؟
 
 
من جرينفيل في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال الباحث في معهد "R STREET"، جيمس والنر، في حديثه لقناة "سكاى نيوز":
 
هذه الاتهامات لا يبدو أنها تؤثر على الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
ترامب هو المتقدم حاليا في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري.
 
هذه الاتهامات المتسلسلة يبدو أنها قد جمعت قاعدة داعمي ومشجعي ترامب.
 
هذا يصعب على المرشحين الجمهوريين تحقيق أي تقدم في مواجهة دونالد.
 
إقرار ترامب بأن الإجراءات القضائية ستؤثر عليه، قد يكون تحركا استراتيجيا محسوبا من جانبه.
 
الرئيس الأميركي السابق يريد أن يستثمر كثيرا في هذه الاتهامات.

دونالد ترامب

أمريكا

الانتخابات الأمريكية

انتخابات أمريكا



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