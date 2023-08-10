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محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لمليون و229 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:56 م
محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لمليون و229 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية جانب من القوافل الطبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الاحد، 25 يونيو حتى  9 أغسطس 2023، ل مليون و229 ألف مواطناً ما بين مبادرات رئاسيه وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجيه وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية )، إضافة لمبادرات الصحة العامة ل 154 ألف 467 مواطناًبالاضافة إلى تحويل 10 ألاف و 464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم تطعيم 395 ألف و 105 طفل  ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية  والتثقيف الصحى  وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة  بتقديم خدماتها إلى 109 ألف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 106 ألف و 765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألف و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة  أمال حجاج منسق عام مبادرة 100 يوم صحه، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 17 ألف و907 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 383 حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على  1899 منشأة غذائية ، وأخذ 486 عينة مواد غذائية وتحرير  1038 محضر للمنشآت المخالفة وضبط 82 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام  18 ألف و964 كيلو من الاغذية المختلفة، و 284 لتر سوائل، وتم المرور على 392 محطة لمياه الشرب، و 93 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

تقديم خدمات طبية لاهالي كفر الشيخ
تقديم خدمات طبية لاهالي كفر الشيخ

 

جانب من الحملات الطبية
جانب من الحملات الطبية

 

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

 

 

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