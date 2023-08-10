محافظ القاهرة يتفقد موقع كسر خط مياه رئيسى فى شارع عبد الحميد بدوى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع كسر خط مياه رئيسى بشارع عبد الحميد بدوى، وذلك لمتابعة أعمال الإصلاح لفتح الطريق مرة أخرى وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

ورافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب والقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه.

ودفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بمعدات وفرق الإصلاح، كما تم التنسيق مع المرور لتسيير الحركة المرورية، بالإذافة إلى الدفع بسيارات شفط المياه لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، منذ قليل، انقطاع المياه عن مناطق "مساكن شيراتون – الملتقى العربى – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر"، بسبب حدوث كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى.

واعتذرت الشركة عن هذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

ودفعت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.