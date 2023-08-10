محافظة الجيزة تعلن فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. اعرف الوظائف

كتبت -مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات العالية والمتوسطة بأحد الشركات في العاشر من رمضان، بمزايا تأمين صحي واجتماعي.

وأوضحت المحافظة الوظائف المطلوبة على النحو الآتى: (مشرف إنتاج بلاستيك سحب وحقن - فني تشغيل ماكينات بلاستيك سحب وحقن - فني تشغيل ماكينات تقطيع ألواح بلاستيك - عمال إنتاج سحب وحقن وتشطيبات - مدخل بيانات - فني كهرباء كنترول - أمين مخزن - عمال مخازن - فني سلامة وصحة مهنية - مراقب جودة - منسق مبيعات - منسق مشتريات).

وأوضحت المحافظة مزايا الوظائف وشروط التقديم عليها على النحو الآتي: (السن من 18 : 35 - المؤهل عالي للإداريين ومتوسط للفنيين - يمكن توفير سكن - مواصلات لبعض المناطق - تأمين اجتماعي وصحي - وجبات).

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".