مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ: تكريم أوائل الشهادات العامة

عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفرالشيخ، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية بحضور محمد عبدالله وكيل الوزارة، وأمانة محمد الدفراوي الموجه العام للتربية الاجتماعية، و أعضاء المجلس الموقر.

وأشاد الدكتور طارق عمارة، بمحمد عبدالله وكيل الوزارة،، وكافة قيادات المديرية على الجهد المبذول خلال فترة الامتحانات سواء لصفوف النقل والشهادات العامة، مناقشاً البند الخاص بالإعداد والتحضير لاحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية، مؤكداً أنه جرى تشكيل لجنة للإعداد للحفل من أعضاء المجلس، معتمداً خطة النشاط الصيفي لتوجيهات عموم الأنشطة.

وأكد عمره، على دور المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ في تنفيذ برنامج قوافل الاعداد المهني للاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والمزمع تنفيذه قبل بدء العام الدراسي الجديد بجميع الإدارات التعليمية، ثم تناول الاجتماع عرض تقارير مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية، وعرض بعض أعضاء المجلس بعض القضايا والمشكلات المرتبطة بإداراتهم وتم التعامل الفوري معها من جانب وكيل الوزارة،