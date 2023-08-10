مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات 600 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 17716 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 21530 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7416 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 3584 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل

إلى مستوى 5298 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5394 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبنك التعمير والإسكان.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 350 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3840 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 115 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 18 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة طاقة عربية، إيرادات بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 167.3 مليون جنيه مقارنة مع 192.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 13%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 441.1 مليون جنيه مقابل 294.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 49.88%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 259.5 مليون جنيه مقارنة مع 104.3 مليون جنيه بنسبة نمو 148.9%.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 976 مليون جنيه مقابل 525.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 85.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 819.8 مليون جنيه مقارنة مع 350.6 مليون جنيه بنسبة نمو 138.4%.