مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. على حسب مجموعك اعرف ممكن تدخل كلية إيه

كتب محمد صبحى

ساعات تفصلنا عن غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الذى حدد السابعة من مساء اليوم الخميس موعدا لغلق باب تسجيل او تعديل الرغبات ، تمهيدًا لفرز رغبات الطلاب بمكتب التنسيق، وبدأ طلاب الثانوية العامة فى التساؤل عن مؤشرات تنسيق الجامعات وفيما يلى ننشر مؤشرات تنسيق القبول بالنسبة لطلاب شعبة العلمى .

مؤشرات تنسيق الكليات 2023، من المتوقع أن تشهد هذا العام تقارب فى الحدود الدنيا مقارنة بتنسيق الجامعات 2022، وذلك نظرا لتقارب أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى 2023، مع العام الماضى سواء فى الشعبة العلمية أو الأدبية، إذ سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013.

وبالنظر فى تنسيق الجامعات 2022 تجد أن الحد الأدنى سجل فى الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22475 ، وطلاب الشعبة الهندسية 83.17% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 15220، وهو ما يعكس وجود تقارب كبير فى أعداد الطلاب بالشعبة العلمية فى تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 مع تنسيق العام الماضى، وهو الأمر الذى يشير إلى توقعات تنسيق الجامعات 2023 .

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" نتيجة تنسيق الكليات 2022 ليتمكن طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 من الشعبة العلمية "علوم ورياضة" من التعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات بتنسيق العام الماضى والذى يعتبر متقاربا من نسب القبول فى تنسيق الجامعات 2023.