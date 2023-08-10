ليتوانيا: ندرس الانضمام إلى إعلان مجموعة السبع بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا

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أعلنت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيته، اليوم /الخميس/، أن بلادها تدرس الانضمام إلى إعلان دول مجموعة السبع، الذى صدر فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس الشهر الماضى، وتعهدت بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن سيمونيته قولها إن فيلنيوس كانت تخطط فى السابق للقيام بذلك مع إستونيا ولاتفيا، مضيفة :" كان هناك نقاش حول هذا، وكان اقتراحنا أن تقوم جميع دول البلطيق بذلك معًا، لكن قررت حكومة لاتفيا، لأسباب معينة، الإعلان عن ذلك بمفردها".

وتابعت "أعتقد أن تلك القرارات ستتخذ فى المستقبل القريب".



وأدلت سيمونتيه بهذه التصريحات بعد أن أعلن رئيس وزراء لاتفيا، أمس /الأربعاء/، أن بلاده ستنضم إلى إعلان مجموعة السبع.



وفى قمة الناتو الشهر الماضي، التى استضافتها فيلنيوس، تعهدت دول مجموعة السبع بتقديم دعم عسكرى طويل الأمد لأوكرانيا لمساعدتها فى محاربة القوات الروسية ووقف أى تكرار للحرب، فيما وصف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الإعلان بأنه نصر أمنى كبير.