كوريا الجنوبية: سنشارك فى فريق العمل الخاص بصيغة السلام الأوكرانية

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أعلن مسؤول رئاسي كوري جنوبي الأربعاء، أن سول ستشارك في تنفيذ خطة سلام اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن هذا القرار جاء بينما كان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي جو تيه-يونغ، يزور المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع الماضي؛ للمشاركة في محادثات السلام متعددة الجنسيات المتعلقة بأوكرانيا، حيث حضر الاجتماع مستشارو الأمن الوطني لـ 45 دولة، وأعرب معظمهم عن التزامهم بإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعادة السلام في البلاد على وجه السرعة.

وأشارت الوكالة إلى أن خطة زيلينسكي لبناء السلام، المعروفة باسم صيغة السلام، تتكون من 10 نقاط تدعو إلى سلامة الإشعاع النووي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وإطلاق سراح السجناء والمرحلين، من بين أمور أخرى.

وكانت سول قد تعهدت بتقديم حزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار للدولة التي مزقتها الحرب، والتي تضمنت تشجيع الدول النامية الرئيسية على المشاركة في صيغة السلام، وذلك في إطار المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول المفاجئة إلى أوكرانيا الشهر الماضي.