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كورس مجانى لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية المعاهد الأزهرية بالشرقية

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:11 ص
كورس مجانى لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية المعاهد الأزهرية بالشرقية الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تنفيذ البرنامج الصيفي المجاني لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لكافة المراحل الدراسية وذلك بمقر كل إدارة تعليمية حيث تم توفير مقر لتلاميذ المرحلة الابتدائية وآخر للمرحلة الإعدادية وثالث للمرحلة الثانوية.
 
ويتم البرنامج التدريبي والذي يهدف إلى تنمية المهارات الأساسية لتعليم اللغة الإنجليزية تحت إشراف توجيه اللغة الإنجليزية بديوان عام المنطقة الأزهرية وموجهي اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية كافة مؤكدًا أنه تم الاستعانة بأكفأ المعلمين ذوي الخبرة. 
 
 يأتي ذلك في إطار حرص منطقه الشرقية الأزهرية على تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة توفير كورس تدريبي شامل لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية "الاستماع/ التحدث /القراءة وكذلك الكتابة" لجميع المراحل الدراسية " ابتدائي - إعدادي - ثانوي" . 
 
يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية قد بدأت تفعيل أنشطة الكورس الصيفي المجاني في بداية أغسطس 2023م وتستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

 


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