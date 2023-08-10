قسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط يستقبل 1034 حالة بالعيادات الخارجية

أسيوط-هيثم البدرى

قالت جامعة أسيوط في بيان لها صباح اليوم أن قسم علاج الأورام ،والطب النووي بالمستشفى الرئيسي الجامعي بجامعة أسيوط استقبل 1034 مترددًا بالعيادات الخارجية خلال شهر يوليو الماضي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي.

وسجل قسم علاج الأورام 645 حالة حقن بعيادة اليوم الواحد، إلى جانب تسجيل 81 حالة بالقسم الداخلي، كما تم استقبال 55 في الشهر ذاته.





