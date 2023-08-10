قادة دول تجمع الايكواس يؤكدون تمسكهم بالحوار و المفاوضة لانهاء الأزمة فى النيجر

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قرر قادة دول غرب أفريقيا الأعضاء فى تجمع الأيكواس مواصلة العمل الدبلوماسى كأولوية أولى فى تعاملهم مع ملف انقلاب النيجر .

و أعلن رئيس نيجيريا بولا احمد تينوبو اليوم والذى يرأس الايكواس أن المجلس الرئاسى لدول غرب أفريقيا سيواصل بذل الجهود عبر الحوار مع أطراف الأزمة الناشبة فى جمهورية النيجر وصولا إلى اطلاق سراح رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم واستعادة الديمقراطية فى البلاد

وتعهد قادة غرب افريقيا بالعمل على طرق كافة الأبواب و السير في كافة المسالك لضمان عودة سريعة لنظام الحكم الدستوري في النيجر، كما طالبوا من قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن شيانى الأفراج عن رئيس الدولة محمد بازوم و إجراء متابعة دقيقة لتطورات الموقف فى النيجر و ما يتطلبه التعجيل بانهاء جمود الموقف من إجراءات و تحرك .



و كان 11 رئيسا لدول غرب أفريقيا الأعضاء فى تجمع الايكواس الذى يضم في عضويته 16 دولة قد توافدوا الى العاصمة النيجيرية ابوجا حيث يقع مقر التجمع لعقد قمتهم الطارئة الثانية حول انقلاب النيجر بعد انعقاد أول قمة حول هذا الموضوع فى الثلاثين من شهر يوليو الماضى التى امهلوا فيها الانقلابيين فى نيامى سبعة ايام لتسليم السلطة و اعادة النظام الدستورى فى البلاد وهو ما قوبل برفض تام من جانب الانقلابيين الذين بادروا بعزل النيجر برا و جوا عن العالم الخارجى و عينوا حكومة انتقالية برئاسة على مهمان لامين زينى وهو وزير مالية سابق .