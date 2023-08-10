اليوم السابع
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ظهر فى 51 دولة.. الصحة العالمية تصنف متحور كورونا الجديد بالـ"مثير للاهتمام"

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:20 م
ظهر فى 51 دولة.. الصحة العالمية تصنف متحور كورونا الجديد بالـ"مثير للاهتمام" رئيس منظمة الصحة العالمية
وكالات

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صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
 
هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.
 
هذه السلالة تم اكتشافها في 51 دولة فى المجموع، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
 
تشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمئة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ".
 
ومع ذلك، فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التي تشكلها EG.5 بأنها منخفضة، وفقا لسكاي نيوز.
 

خصائص  EG.5

 
قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن COVID-19:
 
EG.5 لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى.
 
بشكل جماعي، لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن EG.5 لديه مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حاليا من أوميكرون.
 
بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.
 
وظهر متحور EG.5 في 51 دولة حتى الآن، وهو ما نبه منظمة الصحة للخطر القادم.

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