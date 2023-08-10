طرح عملة بريطانية جديدة بصورة الملك تشارلز

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت دار سك العملة الملكية في المملكة المتحدة عملة معدنية جديدة بقيمة خمسين بنس بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث ستبدأ في الظهور اعتبارًا من اليوم الخميس، وسيستلم مكتب البريد وفروع البنوك في المملكة المتحدة خمسة ملايين من العملات المعدنية احتفالًا بالتتويج في وقت سابق من هذا العام.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية ان العملة الجديدة من تصميم Royal Mint هي الثانية من فئة الخمسين بنس التي تدخل التداول وتحمل صورة الملك تشارلز الثالث والأول دخل التداول في ديسمبر 2022 ، إيذانًا بالانتقال من الملكة الراحلة إلى الملك.

وستتجاوز العملات الجديدة، عدد العملات المتداولة منذ عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والتي يبلغ عددها 27 مليار قطعة، والتي ولا تزال متداولة.



العملة الجديدة

وقالت ريبيكا مورغان ، مديرة العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: "يسعدنا أن نعلن أن خمسة ملايين قطعة نقدية من فئة 50 بنسًا تم إنتاجها بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث ستدخل التداول اعتبارًا من اليوم".

العملة الجديدة بصورة الملك

في وقت سابق من هذا العام ، كشفت دار سك العملة الملكية النقاب عن مجموعة عملات تذكارية بمناسبة التتويج. قام هواة جمع العملات من 89 دولة بشراء العملات مباشرة من دار سك العملة الملكية.



العملة الجديدة

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني حتى الآن لإصدار عملات معدنية جديدة أخرى، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر الأوراق النقدية الأولى للملك تشارلز العام المقبل.