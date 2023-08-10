ضبط 125 بطاقة تموينية ومخالفات مخابز فى حملة فجر اليوم بمركز المنصورة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية فجر اليوم علي عدد من المخابز في نطاق مركز المنصورة، حيث قاد الحملة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير 1محضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ على 125 بطاقة تموينية ذكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 2محضر نقص وزن بمقدار من 10 : 16جرام، 2 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر انتهاء مخبز من الإنتاج، 1محضر تصرف فى عدد شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية، والتأكد من جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالأوزان، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين