ضبط 10 آلاف كيلو لحوم ومفروم دواجن فاسدة خلال حملات بمراكز وأحياء الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المراكز والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت جهود الحملات تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى الخميس الموافق 10/8/2023، عن ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ6 أحياء ومراكز وتحرير 6 محاضر قانونية.



وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي: 1- ضبط 1000 كيلو مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الوراق.

2- ضبط 750 كيلو دهون ودوبريهات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي العمرانية.

3- ضبط 8000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة كرداسة.

4- ضبط 650 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

5- ضبط 120 كيلو لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي العجوزة. 6- ضبط 42 كيلو لحوم بقري وضان مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي بولاق الدكرور.



ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن فاسدة



ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن فاسدة



ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن فاسدة بالجيزة



ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن فاسدة