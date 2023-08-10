وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يوجه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئات الأولى بالرعاية" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط الصندوق، والدور الذى يقوم به على صعيد العمل الاجتماعى والتنموى، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين فى جميع أنحاء مصر.

وتابعت الصحيفة أنه تم فى هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التى قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوى الهمم، بالإضافة إلى تنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.