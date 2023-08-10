شاهد أحدث صور من أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير أحمد معروف

في إطار خطة تعمير بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، سعت الدولة المصرية، بتطوير مساجد آل البيت، بما يليق بمكانتها، حيث حرص الرئيس السيسى على افتتاح هذه المساجد بنفسه، وذلك سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر، حيث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق ال البيت.

وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها توجيه الشكر للرئيس السيسى قائله "ومن ثم نقول شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامكم بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين".

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه جرى تطوير مسجد السيدة نفيسة والمقام والمقصورة الرئيسية، مشيرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالمسجد مكتظة بالسكان وبها مقابر، ولكن ذلك لم يكن عائقا أمام التطوير، فقد تمت عمليات التطوير على قدم وساق، وجرى تطوير الميدان بالكامل.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يامصر، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن وزير الأوقاف وجه بفتح المسجد والمقام مباشرة دون أي تأخير ليوم أو يومين اثنين، لأنه يعلم مدى شوق المصريين لزيارة السيدة نفيسة.

وتابع: "الاهتمام ليس بالمسجد فقط، ولكن بالتراث والحضارة المصرية العريقة، في عمليات التطوير يوجد لدينا علماء آثار وتاريخ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحيث يتم الحفاظ على التراث والحضارة والشكل والقيمة التاريخية الجميلة والعظيمة، لذلك، فقد جرى الاستعانة بالخبراء الأثريين وعلماء التاريخ والآثار".

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن يوم أمس كان تاريخيا ومشهودا للشعب المصري والدولة المصرية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره افتتاح مسجد السيدة نفيسة، حيث أعدت الوزارة خجة عظيمة ومتكاملة لتطوير مساجد آل البيت.



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