سوريا تبدا فى أعمال ترميم وتأهيل المتحف الوطنى فى مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب

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أطلقت وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، أعمال ترميم وتأهيل المتحف الوطنى فى مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب، جراء ما تعرّض له من أعمال تخريب على يد التنظيمات الإرهابية المسلّحة، أثناء تواجدها فى المنطقة خلال السنوات الماضية ودراسة ترميم مبنى المركز الثقافى وضريح أبى العلاء المعرّي.

وذكرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، أن وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة المشوّح، أكدت أن الوضع الحالى لمتحف المعرة هو مرضٍ بشكل عام رغم ما لحق به من تدمير جراء الإرهاب ومحاولة سرقة محتوياته من القطع الأثرية، موضحة أن المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتعاون مع سلطنة عمان أعادث توثيق كل القطع الأثرية الموجودة فى المتحف وغلفتها ونقلتها، ويجرى حالياً العمل على إعادة تأهيل وترميم المتحف الذى تضرر أيضاً جراء الزلزال، حيث سيتم التركيز على ترميم مقتنياته الأثرية، ولاسيما لوحات الفسيفساء المشهورة عالمياً.



وكشفت المشوح، عن مشروع ودراسات تجرى حالياً لإعادة ترميم ساحة المدينة التى احتضنت تمثال المفكر والفيلسوف أبى العلاء المعرى الذى أعيدت صناعته بأيد فنية خبيرة.



وأضافت: "ننتظر ترميم المركز الثقافى والمتحف المجاور بعد إجراء بعض التعديلات وأعمال التحسين، التى وعدت محافظة إدلب بإنجازها خلال الفترة المقبلة".