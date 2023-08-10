سفارة السعودية فى اليابان: نتابع تطورات الأعاصير وجميع مواطنينا بخير

إيمان حنا

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، بأنها تتابع آثار الأعاصير؛ مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين. وفق "سبق".

وقالت السفارة إنها تواصل متابعة الأعاصير المحتملة خلال نهاية الأسبوع، وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

وأشارت السفارة السعودية في اليابان إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن التواصل مع سفارة المملكة.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت، اليوم الخميس، إصابة 14 شخصا على الأقل فى غربى البلاد، بسبب الرياح العاتية المصاحبة لإعصار "خانون" الذى غمر مناطق كيوشو وشيكوكو بأمطار وصفت بـ "القياسية".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من عشرة آلاف أسرة فى منطقة كيوشو، وتعطلت وسائل النقل في أجزاء من غرب اليابان، بما فى ذلك خدمات القطارات المحلية والرحلات الداخلية.

وحثت السلطات اليابانية المواطنين على البقاء فى حالة تأهب فى ظل إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات طينية.