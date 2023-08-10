زيادة 20% بمعدل تردد السفن بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال يوليو 2023

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد ميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا فى أغلب أنواع السفن خلال شهر يوليو 2023 بالمقارنة بشهر يوليو 2022 حيث بلغت أعداد السفن 375 سفينة، بزيادة قدرها 63 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 20.1% تقريباً.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان اليوم أن سفن البضائع العامة تصدرت طليعة سفن البضائع التى شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022، والتى حققت نسبة زيادة بلغت 54.6 % بفارق 47 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضى.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 بواقع 6 سفن إضافية محملة بالسلع الاستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 19.3 %.

وفى ذات السياق فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 19 سفينة إضافية خلال شهر يوليو من العام الجارى مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 17.7%.

وارتفعت نسبة تردد سفن الصب الجاف المحملة بسلع استراتيجية هامة من حبوب وأقماح بواقع 8.5% خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق أيضا بالإضافة إلى ما شهدته سفن السياحة من زيادة بدورها حيث وردت 2 سفن سياحة خلال شهر يوليو من العام الجارى فى حين لم يشهد شهر يوليو من العام السابق ورود سفن سياحية.