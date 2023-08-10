وذكرت الهيئة الروسية - فى بيان صحفى اليوم الخميس، "لم ينتشر متحور "إيريس" على نطاق واسع في روسيا بعد".

وأضاف البيان "هناك مخاطر من تعقيد الوضع الوبائي في البلاد لفيروس كورونا بسبب انتشار المتحور الجديد"، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة المشددة للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك.

وينتمي متحور "إي جي 5.1" (أيريس) إلى سلالة "أوميكرون"، التي تعتبر حاليا ثاني أكثر أنواع فيروس "كورونا" انتشارا في المملكة المتحدة وسط سوء الأحوال الجوية وتراجع المناعة هذا الصيف.