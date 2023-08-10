روسيا: سنقدم 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول إفريقية قريبا

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كشف وزير الزراعة الروسي، ديمترى باتروشيف عن أن موسكو ستقدم ما قد يصل إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى ست دول إفريقية قريبا.. بينما أعلنت القوات البحرية الأوكرانية إقامة ممر إنسانى مؤقت بغرض مساعدة السفن التجارية العالقة فى موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وأكد وزير الزراعة الروسي- فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم /الخميس/ - أن موسكو ستقدم من 25 - 50 ألف طن من الحبوب لـ6 دول أفريقية مجانا قريبا، موضحا بالقول: "إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائى العالمي، فإن روسيا أسهمت دائما فى هذا المجال، فلقد قامت العام الماضى بتصدير كمية غير مسبوقة من الحبوب، بلغت 60 مليون طن وهذا لم يحدث مطلقا فى تاريخ بلادنا".

وأضاف: أن روسيا قد تصدر 56 مليون طن من الحبوب على الأقل للأسواق العالمية فى الموسم المقبل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتغير الرقم، حال ارتفعت توقعات جنى المحاصيل، من حيث كمية الحبوب.

وفى كييف، قال المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية أوليه تشاليك - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - إنه تم إنشاء ممر إنسانى مؤقت بغرض مساعدة السفن التجارية العالقة فى موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود، مضيفا أنه سيتم استخدام الممر أيضًا فى نقل الحبوب والمنتجات الزراعية، ومن المتوقع أن تبدأ السفن فى استخدامه خلال أيام.

وأشار المتحدث إلى أن "الممر سيكون واضحًا للغاية، وسنضع كاميرات على السفن وسيكون هناك بث لإظهار أن هذه المهمة إنسانية بحتة وليس لها غرض عسكري".