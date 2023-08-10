وأكدت الدفاع فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إحباط 26 هجوما أوكرانيا جديدا على محاور القتال وتحييد نحو 700 عسكرى وإسقاط 35 مسيرة أوكرانية، بالإضافة الى تحييد 55 جنديا أوكرانيا.

وأضافت أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم صد 7 هجمات مضادة لوحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوجانسك الشعبية، وفى منطقة مانوكوفكا في مقاطعة خاركوف، كما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و "أورجان " .