رفع 266 حالة إشغال وتحرير 8 مخالفات لخط السير خلال حملة بحى الدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي حملة مكبرة استهدفت مواجهة إشغالات وتعديات الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام بشوارع (محي الدين أبو العز، والتحرير، والسودان) وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، لتيسير حركة المشاة والمرور وتحقيق الانضباط، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني بقيادة المقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة المرافق، عن ضبط حركة السرفيس وتحرير 8 مخالفات لخط السير، ورفع 266 حالة إشغال لكافيهات وأكشاك وباعة جائلين.

ومن ناحيته، أكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

يُذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة إشغالات مكبرة على شوارع (محي الدين أبو العز والتحرير والسودان وميدان المساحة وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز)، أسفرت عن رفع 366 حالة إشغال طريق لكافيهات وأكشاك وباعة جائلين.