اليوم السابع
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رئيس مركز المناخ للمزارعين: يمكن شتل الفاكهة وزراعة العروة الصيفية المتأخرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 06:00 ص
رئيس مركز المناخ للمزارعين: يمكن شتل الفاكهة وزراعة العروة الصيفية المتأخرة وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إننا على بعد ساعات من انتهاء شهر أبيب وبداية مسرى، سيبدأ انكسار حقيقى للحرارة وطاقتها الشمسية، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، وعليه يمكن شتل الفاكهة، وزراعة العروة الصيفية المتأخرة.
 
أضاف فهيم أنه بعد أسابيع وسوف تكون الأجواء مناسبة لبداية زراعة العروة الجديدة من " البنجر، الخرشوف، البطاطس النيلي، الفاصوليا البيضا " في الوجه القبلي وفي النصف الأخير من شهر  أغسطس في الوجه البحري، " البسلة البدرية "، والثوم فى بني سويف والمنيا، و مشتل البصل المقور والسبعيني في قبلي  .
 
وأوضح: "يتبقى أقل من 7 أسابيع وينتهي الصيف فلكيا ورسمياً في مصر، ويتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي، مع توقع خريف صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر في أجواء ساخنة" .
 
ويعد شهر أبيب اخر شهر فى الصيف و أشد الشهور حرارة وفيه تسود الحرارة الشديدة طوال الوقت، حيث توالت فيه الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع مع ارتفاع درجة حرارة الليل حيث صاحب الحرارة العالية طاقة حرارية "الإشعاع الشمسي " كما ازدادت الرطوبة النسبية صباحاً مع زيادة معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات وما تبعه من زيادة افراز هرمون الاثيلين.
 
وشهر مسرى الذى سيبدأ بعد ساعات قليلة هو الشهر الثاني عشر من التقويم المصري وهو يبدأ من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر. وهو رابع شهور موسم "شمو" في مصر القديمة. واسم الشهر بالديموطيقية: "مس - اُو - ري".
 
 

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مسرى

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ابيب



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