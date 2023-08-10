رئيس تونس: تسلل السياسة لضرب "التعليم" أبشع جريمة ارتكبت فى حق الدولة

إيمان حنا

اعتبر رئيس تونس قيس سعيد، أن ضرب المرفق العمومي للتعليم هو أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الدولة. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف سعيد، فى كلمته اليوم الخميس خلال الاحتفال بيوم العلم، أن السياسة تسللت إلى هذا القطاع لخلق توازنات سياسية داخل المجتمع منذ السبعينات فتم حدف عديد المحاور في عدد من المواد وتوالت سياسات الإصلاح التي لم تكن برئية.

وشدد رئيس الدولة على أن التعليم حق للجميع كالماء والهواء لكن لا يكفي التنصيص عليه في القوانين والبياناتت بل يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق.

ولفت سعد إلى أن الجهل ليس عدم القدرة على القراءة والكتابة واكتساب المهارات فقط بل أخطر أنواع الجهل هو غياب العقل والتفكير.

وأضاف سعيد، إنه لا يُمكن في المستقبل القبول بحجب الأعداد وجعل التلاميذ رهائن، مشيرا إلى أن ورقة الامتحان ملك للمؤسسة التعليمية والمدرسون يمضون عند تسلمها ويتسلمون وصلا عند إعادتها للإدارة، كما اعتبر إن مطالب المدرسين مشروعة لكن الانخراط في معركة تحرير الوطن هو الواجب المقدس المحمول علينا جميعا.

ومن جهة أخرى، أعلن سعيد أن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم ستنطلق 15 سبتمبر المقبل، مضيفا أنه سيتم إثر الاستشارة وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.