رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى يشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة

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شدد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، على ضرورة الحزم فى إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وعدم التردد فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها أن ترسخ سيادة القانون وتعزز الأمن والاستقرار فى المحافظة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقى - فى بيان صحفى أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس- أن السودانى استعراض الموقف الأمنى فى عموم محافظة ميسان خلال زيارته المحافظة، والخطط الأمنية المُعدة لمواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها، خصوصا ما يتعلق بالنزاعات العشائرية وتداعياتها على السلم الأهلى فى المجتمع، وتأثيراتها على جهود التنمية والاستثمار فيها، فضلا عن مناقشة الخطط الخاصة بمكافحة المخدرات والجرائم الجنائية.



وأشار إلى أن هناك تقييما مستمرا للضباط ، فى ما يتعلق بمستوى الأداء الأمنى فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، مشيرا إلى دعم الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، وتذليل العقبات إزاء المشاكل التى تواجهها فى محافظة ميسان.