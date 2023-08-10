اليوم السابع
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الخميس، 10 أغسطس 2023 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس الرقابة الإدارية يلتقى نظيره القطرى بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون لمكافحة الفساد

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:33 م
رئيس الرقابة الإدارية يلتقى نظيره القطرى بالعاصمة الإدارية لبحث التعاون لمكافحة الفساد رئيس الرقابة الإدارية ونظيره القطرى يبحثان سبل التعاون الممكنة لمنع الفساد
كتب محمد أبو ضيف

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استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشيخ حمد بن ناصر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بمقر مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة في مختلف المجالات العملية والتدريبية لمنع ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بالمجتمع من خلال التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. 
 
وعملا بمبدأ تعاون القوى الإقليمية والعربية للتصدي للفساد على المستويين العملي والبحثي، شملت الزيارة التعريف بإمكانات وبرامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التدريبية والمعرفية، واستعراض مختلف الدرجات العلمية التي تمنحها من الدبلوم والماجستير في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد. وإذ تسعى الأكاديمية إلى بث خبراتها في المجالات ذات الصلة إلى الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، التقى الشيخ حمد خلال الزيارة بالطلاب الوافدين العرب من دولتي السعودية والعراق المدرجين بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد المنعقد خلال الفترة الحالية بمقر الأكاديمية.
 
يعد التعاون الإقليمي والعربي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ركيزة أساسية في نهج هيئة الرقابة الإدارية لحشد الخبرات والكفاءات عبر مختلف الدول الشقيقة، والتي تتحد جميعًا على هدف تعزيز أطر منع ومكافحة الفساد ودعم أهداف التنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

الرقابة الادارية

اخبار الحوادث

مكافحة الفساد

قطر



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